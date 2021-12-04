Кавазашвили — о Свинове: никому в «Спартаке» не хочется снова ставить Максименко в основу

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал переход вратаря «Факела» Ильи Свинова.



«Трансфер Свинова вижу только в той перспективе, что Максименко захочет покинуть команду, чтобы быть основным. Селихов сейчас намного сильнее, он основной.



Никому не хочется снова ставить Максименко, чтобы он пускал пенки, когда Селихов не дай бог снова сломается. Поэтому они решили взять неплохого вратаря 25-летнего. Хороший трансфер», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Ранее стало известно, что «Спартак» согласовал с воронежским «Факелом» условия перехода голкипера Ильи Свинова. Контракт с 21-летним вратарём вступит в силу 1 января 2022 года и будет рассчитан до 31 мая 2025 года с опцией продления ещё на год по инициативе «Спартака».

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