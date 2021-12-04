«Стадионы вообще опустеют — ходить будут одни «кокошники». Фанат ЦСКА — об акции протеста

Болельщик ЦСКА Сергей поделился мнением об акции фанатов во время матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Напомним, болельщики покинули трибуны в первом тайме встречи.

«Полностью поддерживаю сегодняшнюю акцию. Ждём, что правоохранительные органы перестанут нас прессовать, дадут развиваться. Без фанатов нет футбола. Благодаря акции отложат или не будут вводить Fan ID? На это остаётся только надеяться, очень бы хотелось, чтобы его не вводили – стадионы вообще опустеют. Посещаемость и так маленькая, а так стадионы вообще опустеют – будут ходить одни «кокошники», — сказал болельщик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Болельщик Максим также поделился мнением об акции фанатов и высказался о возможном введении паспорта болельщика в РПЛ.

«После матча с «Зенитом» незаконно задерживали ребят, задержали и меня. Были и несовершеннолетние, девушки. Это форменный беспредел. Знаю ребят, которые больше суток провели в отделе, а им ещё и штраф в 20 тыс. рублей дали, и бан – а в фаер-шоу они не принимали участия. Мы должны поддержать ребят.



Также по Fan ID – если его введут, то ребята, которые получили баны, вряд ли его получат. Это неправильно. Результат акции? Наверху должны об этом задуматься, спортивные чиновники поменяют мысли. Будем надеяться на лучшее. После акции в Питере, когда была игра «Спартака», получилась какая-то отсрочка. Нас поддерживают почти все клубы, надеемся, что акция даст свой плюс», — отметил Максим.