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Кавазашвили: если «Спартак» проиграет «Ахмату», то дальше может и в зоне вылета оказаться

Кавазашвили: если «Спартак» проиграет «Ахмату», то дальше может и в зоне вылета оказаться
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Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом».

«Сегодня от «Спартака» жду только победы. Хотя «Ахмат» удивляет своей игрой, с ними надо очень серьёзно играть. Если красно-белые продолжат терять очки и проиграют сегодня, то могут вообще в зоне вылета оказаться.

Витория допустил огромную ошибку, когда сразу не рассмотрел, что Максименко не готов к роли первого номера. Очень много очков потеряли. Хорошо, что сейчас и с «Ахматом» тоже сыграет Селихов», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сегодня, 4 декабря, состоится матч «Спартак» — «Ахмат». Встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

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