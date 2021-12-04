«Локомотив» — «Урал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 4 декабря, состоится матч «Локомотив» — «Урал». Встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Урал».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Рашид Абусуев и Александр Кудрявцев (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Максим Парезва (Раменское).



Московский «Локомотив» в 16 встречах набрал 25 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (13) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (37).