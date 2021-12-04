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ЦСКА переиграл «Крылья Советов» в РПЛ

ЦСКА переиграл «Крылья Советов» в РПЛ
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Сегодня, 4 декабря, состоялся матч «Крылья Советов» — ЦСКА. Встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Матч завершился победой армейцев со счётом 1:0.

В начале матча активные болельщики клубов покинули стадион в знак протеста против массового задержания фанатов армейцев. Встреча проходила в обоюдной борьбе, и до 75-й минуты команды не могли поразить ворота. Единственный гол забил полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен, который воспользовался передачей от партнёра по команде Чидеры Эджуке.

Московский ЦСКА набрал 27 очков в 17 встречах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Крылья Советов» (24) — на 8-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (37).

Россия - Премьер-Лига. 17-й тур
04 декабря 2021, суббота. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Бохинен – 75'
Комментарии
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