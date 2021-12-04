ЦСКА переиграл «Крылья Советов» в РПЛ

Сегодня, 4 декабря, состоялся матч «Крылья Советов» — ЦСКА. Встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Матч завершился победой армейцев со счётом 1:0.
В начале матча активные болельщики клубов покинули стадион в знак протеста против массового задержания фанатов армейцев. Встреча проходила в обоюдной борьбе, и до 75-й минуты команды не могли поразить ворота. Единственный гол забил полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен, который воспользовался передачей от партнёра по команде Чидеры Эджуке.
Московский ЦСКА набрал 27 очков в 17 встречах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Крылья Советов» (24) — на 8-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (37).
- 4 декабря 2021
-
16:25
-
16:18
-
16:14
-
16:10
-
16:01
-
16:00
-
15:58
-
15:52
-
15:52
-
15:32
-
15:30
-
15:15
-
15:07
-
15:05
-
15:00
-
14:53
-
14:46
-
14:45
-
14:32
-
14:22
-
14:19
-
14:15
-
14:01
-
14:00
-
13:52
-
13:31
-
13:27
-
13:22
-
13:12
-
13:00
-
12:40
-
12:32
-
12:25
-
12:16
-
11:59