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Влашич, Санчо и Сауль вошли в список худших летних трансферов АПЛ по версии The Mirror

Влашич, Санчо и Сауль вошли в список худших летних трансферов АПЛ по версии The Mirror
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Английское издание The Mirror составило список из 10-ти худших летних трансферов английской Премьер-лиги.

Журналисты The Mirror включили в данный перечень экс-полузащитника ЦСКА Николу Влашича, который в межсезонье перешёл в «Вест Хэм Юнайтед» за € 30 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2026 года.

Помимо хорвата, в список попали нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо, перешедший в английский клуб из дортмундской «Боруссии», и Сауль Ньигес, арендованный «Челси» у «Атлетико».

Также в перечне находятся форвард «Тоттенхэм Хотспур» Брайан Хиль, полузащитник «Астон Виллы» Эмилиано Буэндия, защитник Янник Вестергор из «Лестер Сити», нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Джо Уиллок, защитник «Лидс Юнайтед» Хуниор Фирпо, вратарь «Тоттенхэма» Пьерлуиджи Голлини и форвард Франсишку Тринкау, выступающий за «Вулверхэмптон».

Видеообзор матча 14-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Брайтон»:

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