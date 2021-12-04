Президент «Ахмата» сообщил, что клуб будет приобретать футболистов зимой

Президент «Ахмата» Магомед Даудов в преддверии матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» сообщил, что клуб планирует приобретать новых футболистов в зимнее трансферное окно.



«Выигрывать всегда приятно. Цель — попасть в еврокубки. Будем ли усиливаться зимой? Да, конечно», — передаёт слова Даудова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Матч 17-го тура чемпионата России «Спартак» — «Ахмат» состоится сегодня, 4 декабря, в Москве. Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Грозненский «Ахмат» в 16 встречах набрал 24 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (24) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (37).