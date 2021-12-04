Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Ахмата» сообщил, что клуб будет приобретать футболистов зимой

Президент «Ахмата» сообщил, что клуб будет приобретать футболистов зимой
Комментарии

Президент «Ахмата» Магомед Даудов в преддверии матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» сообщил, что клуб планирует приобретать новых футболистов в зимнее трансферное окно.

«Выигрывать всегда приятно. Цель — попасть в еврокубки. Будем ли усиливаться зимой? Да, конечно», — передаёт слова Даудова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Матч 17-го тура чемпионата России «Спартак» — «Ахмат» состоится сегодня, 4 декабря, в Москве. Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Грозненский «Ахмат» в 16 встречах набрал 24 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (24) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (37).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021