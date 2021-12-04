Себастьян Шиманьски признан лучшим игроком московского «Динамо» в ноябре

Полузащитник московского «Динамо» Себастьян Шиманьски признан лучшим игроком клуба в ноябре, сообщает пресс-служба бело-голубых. За польского футболиста «Динамо», который в трёх матчах забил два гола и отдал две результативные передачи, свои голоса отдали 58,70% участников опроса. На втором месте оказался Вячеслав Грулёв (26,20), на третьем — Фабиан Бальбуэна (9,46). Себастьян Шиманьски признавался лучшим игроком клуба в июле и августе.
Себастьян Шиманьски перешёл в «Динамо» из польской «Легии» летом 2019 года. 22-летний футболист провёл за сборную Польши 11 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Напомним, матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Динамо» сыграет с «Уфой», состоится 5 декабря. Старт встречи – в 16:30 мск.
- 4 декабря 2021
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