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Алексей Березуцкий прокомментировал победу ЦСКА в матче с «Крыльями Советов»

Алексей Березуцкий прокомментировал победу ЦСКА в матче с «Крыльями Советов»
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Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал результат матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:0).

«Не получился совершенно первый тайм. Первый опасный момент был у Эджуке, но после него соперник контролировал игру. Во втором тайме играли лучше, сильнее, чем самарцы. Да, результат не совсем логичный. Игра не устраивает меня и тренерский штаб, но победа есть победа. Проход у Эджуке был хороший, великолепный пас отдал. Тяжело говорить, насколько он готов заменить Влашича», — сказал Березуцкий на пресс-конференции.

Московский ЦСКА набрал 27 очков в 17 встречах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Крылья Советов» (24) — на 8-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (37).

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