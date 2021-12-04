Березуцкий: возмущён отношением к болельщикам. В такую погоду просто можно замёрзнуть

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий высказался об акции болельщиков, которая прошла во время матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:0). Напомним, фанаты обеих команд покинули трибуны в первом тайме встречи.

«Акция фанатов не могла не повлиять на нашу подготовку к игре. Я их поддерживаю. Не понимаю, зачем нужно задерживать такое большое количество людей, тем более в такие погодные условия, когда просто можно замёрзнуть. Понятно, что ни в коем случае нельзя жечь фаеры на матчах — это понятно любому человеку. Возмущён отношением к болельщикам, людям, которые были необоснованно задержаны на стадионе, потом их сразу доставили в отделение. Не знаю, зачем это делать и для кого», — сказал Березуцкий на пресс-конференции.