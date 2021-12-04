Березуцкий: возмущён отношением к болельщикам. В такую погоду просто можно замёрзнуть

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий высказался об акции болельщиков, которая прошла во время матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:0). Напомним, фанаты обеих команд покинули трибуны в первом тайме встречи.
«Акция фанатов не могла не повлиять на нашу подготовку к игре. Я их поддерживаю. Не понимаю, зачем нужно задерживать такое большое количество людей, тем более в такие погодные условия, когда просто можно замёрзнуть. Понятно, что ни в коем случае нельзя жечь фаеры на матчах — это понятно любому человеку. Возмущён отношением к болельщикам, людям, которые были необоснованно задержаны на стадионе, потом их сразу доставили в отделение. Не знаю, зачем это делать и для кого», — сказал Березуцкий на пресс-конференции.
- 4 декабря 2021
-
17:55
-
17:52
-
17:50
-
17:45
-
17:31
-
17:30
-
17:30
-
17:25
-
17:19
-
17:18
-
17:16
-
17:13
-
17:09
-
17:08
-
17:05
-
17:02
-
16:51
-
16:49
-
16:43
-
16:40
-
16:39
-
16:33
-
16:28
-
16:25
-
16:18
-
16:14
-
16:10
-
16:01
-
16:00
-
15:58
-
15:52
-
15:52
-
15:32
-
15:30
-
15:15