Березуцкий: Fan ID — это неудобно, он отпугнёт болельщиков от футбола. Нам это не нужно

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий после матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:0) поделился мнением о возможном введении паспорта болельщика (Fan ID) в чемпионате страны.
«Что касается Fan ID, то если мы знаем, что камеры не работали какое-то время, то это нововведение никак не поможет. Fan ID сделает только хуже, система распознавания лиц гораздо лучше. Я сталкивался с Fan ID — это неудобно, это отбивает охоту спонтанно пойти на стадионы. Не вижу в этом никакого смысла, это может отпугнуть болельщиков от футбола, что нам не нужно», — сказал Березуцкий на пресс-конференции.
Напомним, ранее Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о введении Fan ID для болельщиков. Автором законопроекта выступило правительство РФ. Оно предлагает ввести понятие «персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования».
- 4 декабря 2021
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