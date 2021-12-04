«Хаски Венди понравилась Чистякову, он хочет её забрать». «Зенит» — об акции с щенками

Директор по коммуникациям «Зенита» Жанна Дембо рассказала об акции с щенками из приюта, с которыми футболисты выходили на матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:2).



«Мы решили сосредоточиться только на щенках, потому что брать взрослых опаснее и с точки зрения подготовки, и для самих животных. Игроки получили собачек уже на месте. Ерохину решили дать хаски, потому что Саша сам побольше – точно справится. Дуглас Сантос захотел взять самого спокойного, доброго щеночка. В итоге получилось так, что все собаки были похожи на тех, кто их держит.



Венди настолько понравилась Чистякову, что теперь они с девушкой планируют забрать щенка: у них дома две собаки и три кота, а ещё они периодически берут животных на передержку. Также на рыжулю претендует одна из сотрудниц.



Саше Ерохину очень приглянулась Фиби, а у Артёма Дзюбы друзья хотят забрать Рико, которого он нёс. Но здесь очень важно, чтобы это не было эмоциональным решением – брать щенка надо не только потому, что Дзюба или Ерохин подержали его в руках. Все заявки проходят через кинологическую федерацию, чтобы людям разъяснили всю ответственность, чтобы все понимали, что берут щенка не поиграться, а серьёзно и с любовью», — сказала Дембо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.