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Игорь Акинфеев вышел на матч с «Крыльями» с капитанской повязкой в честь болельщиков

Игорь Акинфеев вышел на матч с «Крыльями» с капитанской повязкой в честь болельщиков
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Сегодня, 4 декабря, состоялся матч «Крылья Советов» — ЦСКА. Встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Матч завершился победой армейцев со счётом 1:0.

Как сообщается на официальной странице московского клуба в «Твиттере», на этот матч голкипер Игорь Акинфеев вышел с особой капитанской повязкой. На ней написано число 12. Этот жест направлен в адрес болельщиков армейской команды.

Отметим, что в начале матча активные болельщики клубов покинули стадион в знак протеста против массового задержания фанатов армейцев.

Московский ЦСКА набрал 27 очков в 17 встречах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

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