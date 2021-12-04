«Саутгемптон» — «Брайтон»: стартовые составы команд на матч 15-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Саутгемптона» и «Брайтон энд Хоув Альбион» на матч 15-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Саутгемптон» — «Брайтон энд Хоув Альбион».



«Саутгемптон»: Маккарти, Уолкер-Питерс, Салису, Силвейра, Ливраменто, Телла, Ромеу, Уорд-Праус, Редмонд, Броя, Адамс.



Запасные: Льюис, Перро, Стивенс, Диало, Эльюнусси, Смоллбоун, Армстронг, Лонг, Уолкотт.



«Брайтон»: Санчес, Бёрн, Даффи, Велтман, Кукурелья, Лампти, Мвепу, Биссума, Гроос, Мопе, Троссард.



Запасные: Схерпен, Стил, Робертс, Мак Аллистер, Марч, Модер, Ричардс, Коннолли, Локадия.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Помогать ему будут ассистенты Гари Бесвик и Адм Нанн. Резервный рефери — Стюарт Атвелл.