Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Саутгемптон» — «Брайтон»: стартовые составы команд на матч 15-го тура АПЛ

«Саутгемптон» — «Брайтон»: стартовые составы команд на матч 15-го тура АПЛ
Комментарии

Стали известны стартовые составы «Саутгемптона» и «Брайтон энд Хоув Альбион» на матч 15-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Саутгемптон» — «Брайтон энд Хоув Альбион».

«Саутгемптон»: Маккарти, Уолкер-Питерс, Салису, Силвейра, Ливраменто, Телла, Ромеу, Уорд-Праус, Редмонд, Броя, Адамс.

Запасные: Льюис, Перро, Стивенс, Диало, Эльюнусси, Смоллбоун, Армстронг, Лонг, Уолкотт.

«Брайтон»: Санчес, Бёрн, Даффи, Велтман, Кукурелья, Лампти, Мвепу, Биссума, Гроос, Мопе, Троссард.

Запасные: Схерпен, Стил, Робертс, Мак Аллистер, Марч, Модер, Ричардс, Коннолли, Локадия.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Помогать ему будут ассистенты Гари Бесвик и Адм Нанн. Резервный рефери — Стюарт Атвелл.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021