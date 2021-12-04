«Ньюкасл» — «Бёрнли»: стартовые составы команд на матч 15-го тура английской Премьер-лиги

Стали известны стартовые составы «Ньюкасл Юнайтед» и «Бёрнли» на матч 15-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена» в городе Ньюкасл-апон-Тайн. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ньюкасл Юнайтед» — «Бёрнли».
«Ньюкасл»: Дубравка, Льюис, Шер, Ласселлс, Манкильо, Сент-Максимен, Уиллок, Шелви, Альмирон, Жоэлинтон, Уилсон.
Запасные: Дарлоу, Фернандес, Крафт, Хэйден, Хендрик, Лонгстафф, Мёрфи, Ритчи, Гейл.
«Бёрнли»: Поуп, Тейлор, Тарковски, Коллинз, Лоутон, Браунхилл, Вествуд, Гудмундссон, Макнил, Корне, Вуд.
Запасные: Хеннесси, Лонг, Питерс, Робертс, Томас, Корк, Леннон, Родригес, Выдра.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Помогать ему будут ассистенты Константин Хатцидакис и Питер Джеймс Киркап. Резервный рефери — Майкл Солсбери.
- 4 декабря 2021
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