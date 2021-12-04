Ахметов провёл 100-й матч за ЦСКА

Матч 17-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (0:1) стал для полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова 100-м в составе московской команды.



23-летний хавбек перешёл в ЦСКА летом 2018 года на правах свободного агента. В 100 матчах Ахметов забил семь голов и отдал 10 голевых передач. Контракт Ахметова истекает в конце сезона, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 4 млн. В нынешнем сезоне Ахметов принял участие в 16 матчах чемпионата, забив гол и отдав две голевые передачи.



ЦСКА набрал 27 очков и промежуточно занимает в турнирной таблице РПЛ четвёртое место. В следующем туре команда Алексея Березуцкого проведёт матч с тульским «Арсеналом». Встреча состоится 11 декабря и начнётся в 16:30 мск.

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