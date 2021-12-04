«Вест Хэм» обыграл «Челси» со счётом 3:2 в матче 15-го тура АПЛ

Сегодня, 4 декабря, на стадионе «Олимпийский» в Лондоне в рамках 15-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Челси». Хозяева одержали победу – 3:2.



На 28-й минуте отличился защитник «аристократов» Тьяго Силва, ему ассистировал Мэйсон Маунт. На 38-й минуте встречи вратарь «Челси» Эдуард Менди сфолил в штрафной площади, после чего арбитр матча Андре Марринер поставил пенальти в ворота синих. 11-метровый реализовал полузащитник «молотобойцев» Мануэль Лансини.

Силва открывает счёт в матче:

Ответный мяч Лансини с пенальти:

На 44-й минуте полузащитник синих Маунт забил гол, результативную передачу отдал Хаким Зиеш. На 56-й минуте результативный удар нанёс форвард «молотков» Джаррод Боуэн, голевую передачу отдал Владимир Цоуфал.

Результативный удар Маунта:

Боуэн сравнивает счёт:

На 87-й минуте защитник «Вест Хэма» Артур Масуаку вывел свою команду вперёд.

Победный мяч Масуаку:

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Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Андре Марринером. Помогали ему ассистенты Саймон Лонг и Ричард Уэст. Резервный рефери — Эндрю Мэдли.



Лондонский «Челси» набрал 33 очка в 15 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Вест Хэм Юнайтед» (27) — на 4-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Манчестер Сити» (32) и «Ливерпуль» (31). Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».

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