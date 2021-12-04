Фанат «Спартака»: с болельщиками ЦСКА произошёл кошмар, надо поддержать акцию

Болельщик «Спартака» Андрей поделился мнением об акции фанатов во время матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». В середине первого тайма активные болельщики «Спартака» покинули трибуны в знак протеста против массового задержания фанатов ЦСКА.



«Это просто кошмар произошёл с фанатами ЦСКА. Насколько нецивилизованные времена, но до такого дойти… Если ты приходишь на фанатскую трибуну, то надо поддерживать эту акцию.



FAN ID? Это же не просто на Госуслуги зайти. Получается, если у меня его не будет, значит, на футбол не смогу прийти. Очень плохо — народная игра», — рассказал болельщик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Напомним, фанаты ЦСКА устроили масштабное файер-шоу в концовке встречи с «Зенитом». После матча сотрудники правоохранительных органов заблокировали фанатов на трибуне «ВЭБ Арены» в Москве.