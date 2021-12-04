«Севилья» обыграла «Вильярреал» и поднялась на второе место в таблице Примеры

Сегодня, 4 декабря, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье в рамках 16-го тура испанской Примеры «Севилья» принимала «Вильярреал». Хозяева одержала победу – 1:0.



Единственный гол был забит в первом тайме. На 16-й минуте отличился полузащитник Лукас Окампос, ему ассистировал Маркос Акунья.

Гол Окампоса:

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Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Карлос Дель Серро Гранде. Ему помогали ассистенты Хуан Юсте Хименес и Гонсало Гарсия Гонсалес. Резервный рефери – Мануэль Перес Эрнандес.



«Севилья» набрала 31 очко в 15 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Вильярреал» (16) – на 12-м месте. Лидером соревнований является «Реал», в 15 встречах набравший 36 очков.