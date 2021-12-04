«Зачем нам паспорт болельщика, как скот сортировать?» Фанат «Спартака» — об акции протеста

Болельщик «Спартака» Сергей поделился мнением об акции фанатов во время матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». В середине первого тайма болельщики красно-белых покинули трибуны в знак протеста против массового задержания фанатов ЦСКА.
«Я поддерживаю акцию – люди ходят на стадион команду поддерживать, а там происходит беспредел. Органы не в первый раз так задерживают, в Питере тоже беспредел был, здесь до часа ночи держали. Это не первая акция, мы хотим добиться уважения от органов. Нужно донести до высшего руководства, что у нас не одна команда в чемпионате. Надо прислушаться ко всем фанатам. Что касается паспорта болельщика, то зачем он нам, как скот нас сортировать? Это несерьёзно», — рассказал болельщик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 4 декабря 2021
-
19:27
-
19:27
-
19:24
-
19:10
-
19:06
-
18:59
-
18:57
-
18:53
-
18:45
-
18:44
-
18:44
-
18:29
-
18:29
-
18:28
-
18:18
-
18:13
-
17:59
-
17:58
-
17:55
-
17:52
-
17:50
-
17:45
-
17:31
-
17:30
-
17:30
-
17:25
-
17:19
-
17:18
-
17:16
-
17:13
-
17:09
-
17:08
-
17:05
-
17:02
-
16:51