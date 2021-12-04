«Зачем нам паспорт болельщика, как скот сортировать?» Фанат «Спартака» — об акции протеста

Болельщик «Спартака» Сергей поделился мнением об акции фанатов во время матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». В середине первого тайма болельщики красно-белых покинули трибуны в знак протеста против массового задержания фанатов ЦСКА.



«Я поддерживаю акцию – люди ходят на стадион команду поддерживать, а там происходит беспредел. Органы не в первый раз так задерживают, в Питере тоже беспредел был, здесь до часа ночи держали. Это не первая акция, мы хотим добиться уважения от органов. Нужно донести до высшего руководства, что у нас не одна команда в чемпионате. Надо прислушаться ко всем фанатам. Что касается паспорта болельщика, то зачем он нам, как скот нас сортировать? Это несерьёзно», — рассказал болельщик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.