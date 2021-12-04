«По мне, это — красная карточка». Пострадавший от Соболева игрок «Ахмата» — об удалении

Полузащитник «Ахмата» Игорь Коновалов прокомментировал эпизод первого тайма матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». На 30-й минуте нападающий красно-белых Александр Соболев нарушил правила на сопернике, за что получил прямую красную карточку.

«По мне, это был очевидный фол на красную карточку. Он идёт прямой ногой, открытыми шипами, играет в ногу. По мне, это — красная карточка», — сказал Коновалов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, на 30-й минуте матча нападающий московского клуба Александр Соболев нарушил правила против полузащитника грозненцев Игоря Коновалова, во время выноса мяча наступив шипами на ногу сопернику. Затем началась проверка от VAR на предмет удаления, после чего арбитр встречи Виталий Мешков сам пошёл смотреть повтор. В итоге Соболев получил красную карточку.