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Соболев впервые в карьере получил красную карточку

Соболев впервые в карьере получил красную карточку
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев был удалён с поля в игре с «Ахматом» в 17-м туре РПЛ. Форвард получил прямую красную карточку.

На 32-й минуте матча нападающий московского клуба нарушил правила против полузащитника грозненцев Игоря Коновалова, во время выноса мяча наступив шипами на ногу сопернику. Для 24-летнего российского футболиста это удаление стало первым в его карьере.

Из-за красной карточки Соболев пропустит матч 18-го тура РПЛ с «Сочи» в гостях. Также нападающий пропускает матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Легией» из-за перебора жёлтых карточек. Эти матчи станут для «Спартака» последними в 2021 году.

В нынешнем сезоне Соболев забил четыре гола и отдал две голевые передачи в 15 матчах РПЛ.

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