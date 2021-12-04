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Полузащитник «Ахмата» Коновалов показал ногу после удара Соболева

Полузащитник «Ахмата» Коновалов показал ногу после удара Соболева
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Полузащитник «Ахмата» Игорь Коновалов показал травмированную ногу после столкновения с нападающим «Спартака» Александром Соболевым. За этот фол российский форвард получил прямую красную карточку.

На 32-й минуте матча нападающий московского клуба Александр Соболев нарушил правила против полузащитника грозненцев Игоря Коновалова, во время выноса мяча наступив шипами на ногу сопернику. Затем началась проверка от VAR на предмет удаления, после чего арбитр встречи Виталий Мешков сам пошёл смотреть повтор. В итоге Соболев получил красную карточку.

Коновалов покинул поле из-за повреждения в перерыве матча, а пресс-служба «Ахмата» в «Твиттере» опубликовала последствия удара Соболева по ноге полузащитника.

В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник принял участие в 16 матчах РПЛ, отметившись двумя голами и голевой передачей.

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