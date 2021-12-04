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Тухель прокомментировал поражение в матче с «Вест Хэмом»

Тухель прокомментировал поражение в матче с «Вест Хэмом»
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражение в матче 15-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (2:3).

«Я не думаю, что мы провели плохой матч, это был нормальный матч. Здесь тяжело играть. У нас было слишком много индивидуальных ошибок, то же самое было в матчах с «Манчестер Юнайтед» и «Уотфордом».

Мы говорили об этом, но, очевидно, это не помогло. Все причастны к этому, отдавать пас назад – не самая лучшая идея.

Мы испытывали сложности, в том числе и в обороне. У нас был ужасный пас назад в ноги сопернику. На топ-уровне так делать нельзя.

Каждое поражение — это кочка на дороге, которая не удержит нас от того, что мы от себя требуем. Нам нужно играть аккуратнее и стабильнее», — цитирует Тухеля Football.London.

Победный мяч защитника «Вест Хэма» Масуаку в ворота «Челси»:

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