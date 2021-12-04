«Спартак» в меньшинстве вырвал победу у «Ахмата» на 87-й минуте матча

Сегодня, 4 декабря, состоялся матч «Спартак» — «Ахмат». Встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч завершился победой красно-белых со счётом 2:1.

На 13-й минуте Виктор Мозес с передачи Александра Соболева вывел «Спартак» вперёд. На 32-й минуте Соболев получил красную карточку за грубый фол на Игоре Коновалове. На третьей добавленной к первому тайму минуте Даниил Уткин после паса Артёма Архипова сравнял счёт. На 87-й минуте Квинси Промес принёс красно-белым победу, ему ассистировал Роман Зобнин.

«Спартак» набрал 23 очка в 17 встречах и поднялся на девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ахмат» (24) остался на 7-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (37).