«Спартак» в меньшинстве вырвал победу у «Ахмата» на 87-й минуте матча

Сегодня, 4 декабря, состоялся матч «Спартак» — «Ахмат». Встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч завершился победой красно-белых со счётом 2:1.
На 13-й минуте Виктор Мозес с передачи Александра Соболева вывел «Спартак» вперёд. На 32-й минуте Соболев получил красную карточку за грубый фол на Игоре Коновалове. На третьей добавленной к первому тайму минуте Даниил Уткин после паса Артёма Архипова сравнял счёт. На 87-й минуте Квинси Промес принёс красно-белым победу, ему ассистировал Роман Зобнин.
«Спартак» набрал 23 очка в 17 встречах и поднялся на девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ахмат» (24) остался на 7-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (37).
- 4 декабря 2021
-
19:27
-
19:27
-
19:24
-
19:10
-
19:06
-
18:59
-
18:57
-
18:53
-
18:45
-
18:44
-
18:44
-
18:29
-
18:29
-
18:28
-
18:18
-
18:13
-
17:59
-
17:58
-
17:55
-
17:52
-
17:50
-
17:45
-
17:31
-
17:30
-
17:30
-
17:25
-
17:19
-
17:18
-
17:16
-
17:13
-
17:09
-
17:08
-
17:05
-
17:02
-
16:51