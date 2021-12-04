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«Челси» хочет на улучшенных условиях продлить контракт с Менди

«Челси» хочет на улучшенных условиях продлить контракт с Менди
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Лондонский «Челси» планирует подписать новое контрактное соглашение с сенегальским вратарём команды Эдуардом Менди, сообщает Football Insider.

По информации источника, руководство клуба довольно игрой голкипера и хочет вознаградить его новым контрактом с увеличением заработной платы. По действующему соглашению Менди получает £ 60 тыс. (около € 71 тыс.) в неделю.

Сенегалец выступает за «Челси» с 2020 года, куда перешёл из французского «Ренна» за € 24 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Менди сыграл в 14 матчах, в которых пропустил девять голов. В семи встречах вратарь оставлял свои ворота на замке.

Менди пропускает курьёзный гол в матче 15-го тура АПЛ с «Вест Хэмом»:

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