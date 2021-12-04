«Челси» хочет на улучшенных условиях продлить контракт с Менди

Лондонский «Челси» планирует подписать новое контрактное соглашение с сенегальским вратарём команды Эдуардом Менди, сообщает Football Insider.



По информации источника, руководство клуба довольно игрой голкипера и хочет вознаградить его новым контрактом с увеличением заработной платы. По действующему соглашению Менди получает £ 60 тыс. (около € 71 тыс.) в неделю.



Сенегалец выступает за «Челси» с 2020 года, куда перешёл из французского «Ренна» за € 24 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Менди сыграл в 14 матчах, в которых пропустил девять голов. В семи встречах вратарь оставлял свои ворота на замке.

Менди пропускает курьёзный гол в матче 15-го тура АПЛ с «Вест Хэмом»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.