«Сегодня «Спартаку» повезло». Президент «Ахмата» — о поражении в Москве
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Президент «Ахмата» Магомед Даудов поделился эмоциями после встречи 17-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:2).
«Отличный матч. Сегодня «Спартаку» повезло», — передаёт слова Даудова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Напомним, сегодня, 4 декабря, состоялся матч «Спартак» — «Ахмат». Встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч завершился победой красно-белых со счётом 2:1. С 32-й минуты москвичи играли в меньшинстве. Александр Соболев получил красную карточку за грубый фол на Игоре Коновалове. На 87-й минуте нападающий «Спартака» Квинси Промес забил гол и принёс красно-белым победу, ему ассистировал Роман Зобнин.
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