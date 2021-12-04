«Спартак» обратится в ЭСК по судейству в матче с «Ахматом»

Московский «Спартак» обратится в ЭСК РФС для оценки работы бригады арбитров во главе с Виталием Мешковым в матче с «Ахматом» (2:1). Красно-белые остались в меньшинстве на 32-й минуте после удаления нападающего Александра Соболева.



«Мы, конечно, будем обращаться в ЭСК», — передаёт слова пресс-службы «Спартака» корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.



На 13-й минуте Виктор Мозес с передачи Александра Соболева вывел «Спартак» вперёд. На 32-й минуте Соболев получил красную карточку за грубый фол на Игоре Коновалове. На третьей добавленной к первому тайму минуте Даниил Уткин после паса Артёма Архипова сравнял счёт. На 87-й минуте Квинси Промес принёс красно-белым победу, ему ассистировал Роман Зобнин.