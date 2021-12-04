Руй Витория: играй «Спартак» 11 на 11 — выиграли бы у «Ахмата» увереннее

Главный тренер «Спартака» Руй Витория подвёл итоги встречи с «Ахматом» (2:1).
«Играй «Спартак» 11 на 11 — выиграли бы у «Ахмата» увереннее. Были проблемы, и мы их решали. «Спартак» играл хорошо, отлично тактически и особенно после удаления. Было непросто, но и в меньшинстве мы смогли создать моменты и победить. К нам пришёл азарт.
Мы должны были играть линию в 4 защитника. Он адаптирован к этой схеме, готов был держать эту линию. Там мог бы играть и Зобнин, но он был долго травмирован, мог бы Кутепов – но он мне больше нравится в центре, мог бы Литвинов – но он важнее в центре. Поэтому я выбрал Дениса.
Что касается травм, то, конечно, хотелось бы иметь больше выбора. В прошлом матче не было Мозеса и Игнатова, у нас уже три месяца восстанавливается Понсе. Играем тем составом, что есть. Тем не менее это всё добавляет азарта: игроки с карточками, травмы – это подстёгивает команду. И азарт нам помог в этой сложной игре. Также важно, что если бы у нас было меньше травм и больше времени на тренировке – мы бы выиграли легче», — заявил Витория на пресс-конференции.
- 4 декабря 2021
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