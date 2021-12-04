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Руй Витория раскритиковал работу судьи в матче «Спартака» и «Ахмата»

Руй Витория раскритиковал работу судьи в матче «Спартака» и «Ахмата»
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория после матча 17-го тура чемпионата России с «Ахматом» (2:1) раскритиковал работу судьи.

«Очень не понравилось судейство и удаление Соболева. Это надо подробно проанализировать. В первом тайме это судья дал шесть минут дополнительного времени! Карточка Айртону – её понять тоже тяжело. Мне в целом не понравилась работа арбитра, на первых минутах был фол против Джикии, и когда нужно было дать карточку – он её не дал», — заявил Витория на пресс-конференции.

Напомним, сегодня, 4 декабря, состоялся матч «Спартак» — «Ахмат». Встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч завершился победой красно-белых со счётом 2:1. С 32-й минуты москвичи играли в меньшинстве. Александр Соболев получил красную карточку за грубый фол на Игоре Коновалове. На 87-й минуте нападающий «Спартака» Квинси Промес забил гол и принёс красно-белым победу, ему ассистировал Роман Зобнин.

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