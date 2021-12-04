Руй Витория — об уходе фанатов «Спартака»: мы играем для них. Надо понять причину протеста

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился мнением об уходе фанатом с трибун во время встречи с «Ахматом» (2:1).

«Не могу сказать, что я хорошо понимаю ситуацию с протестом фанатов. Но такого быть не должно! Мы играем для болельщиков, она нас принимает – надо понять причину протеста. Но я бы не хотел говорить о том, в чём не особо разбираюсь.



Что касается плохой реализации моментов, то да, не всегда получается добиваться цели. Даже несмотря на то что мы забиваем, можем забивать больше. Для меня главное – две вещи: чтобы команда была стабильной на протяжении игры и чтобы внутри команды была конкуренция, чтобы каждый чувствовал – его могут заменить в любой момент. И, конечно, нужно больше времени на тренировки.



«Спартак» третий раз вырывает очки и забивает, играя вдесятером? Всегда, когда у нас не хватает игрока, стараемся лучше организовать команду. Да, приходится больше бегать, занимать зоны – за того игрока, которого нет. Мы хорошо работаем по зонам, идём в атаку и стараемся действовать качественнее. Это, скорее, тактическая, чем физическая работа.



Контракты Бакаева и Кутепова? Не хотел бы говорить об этом здесь и сейчас. Это вопросы административные, а я бы хотел после матча обсуждать игру», — заявил Витория на пресс-конференции.