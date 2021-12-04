Бакаев: матч с «Легией» может спасти год для «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал победу над «Ахматом» (2:1) в 17-м туре РПЛ, а также высказался о предстоящем матче с «Легией» в 6-м туре Лиги Европы.



«В моменте с Соболевым, наверное, заметили то, за что можно спросить. Игра хорошая, главное — победили. Вдесятером тяжелее. Продолжаем работать, следующий матч очень важный. Можно сказать, что матч с «Легией» может спасти год.



С Карпиным встретились и поговорили. О будущем, так сказать. Встреча прошла хорошо, двигаемся дальше», — рассказал Бакаев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Напомним, сегодня, 4 декабря, состоялся матч «Спартак» — «Ахмат». Встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч завершился победой красно-белых со счётом 2:1.