Мелкадзе: во втором тайме с «Ахматом» должны были играть 10 на 10

Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе высказался о победе над «Ахматом» (2:1) в 17-м туре РПЛ.



«Нормальная игра, вытащили вдесятером — молодцы. Полностью восстановился, наверное. Не болит, по крайней мере. Планы на будущее? Грандиозные. Судейство? На Архипове — это жёлтая, а во втором тайме должны были играть 10 на 10. По акции фанатов без комментариев», — передаёт слова Мелкадзе корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.



Сегодня, 4 декабря, состоялся матч «Спартак» — «Ахмат». Встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч завершился победой красно-белых со счётом 2:1. С 32-й минуты москвичи играли в меньшинстве. Александр Соболев получил красную карточку за грубый фол на Игоре Коновалове. На 87-й минуте нападающий «Спартака» Квинси Промес забил гол и принёс красно-белым победу, ему ассистировал Роман Зобнин.