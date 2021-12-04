Соболев — об удалении: я попал в ногу, но куда мне было её деть?

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал своё удаление в матче с «Ахматом» (2:1) в 17-м туре РПЛ.



«Всё очень просто – я посмотрел момент: да, я попал ему в ногу. Но куда мне надо было её деть, когда я отдаю пас? Помню, все кричали, что Ахметова удалили ни за что. Там был другой момент – я контролировал мяч, а он меня ударил. Здесь же я контролировал мяч и отдавал пас – мне некуда было деть ногу. Я надеюсь, карточку отменят, и я сыграю с «Сочи». Эмоциональная реакция? Кинул перчатки – жарко было», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.



Напомним, сегодня, 4 декабря, состоялся матч «Спартак» — «Ахмат». Встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч завершился победой красно-белых со счётом 2:1.

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