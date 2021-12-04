Хендрикс — о победе над «Ахматом»: игра сложилась замечательно, сражались командно

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс подвёл итоги встречи с «Ахматом» (2:1).

«Игра сложилась замечательно. Мы начали хорошо, повели в матче, а потом была красная карточка, счёт сравнялся. Сражались командно и заработали эти три очка. Что касается красной карточки Соболева, я не видел этого момента», — передаёт слова Хендрикса корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



Напомним, сегодня, 4 декабря, состоялся матч «Спартак» — «Ахмат». Встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч завершился победой красно-белых со счётом 2:1. С 32-й минуты москвичи играли в меньшинстве. Александр Соболев получил красную карточку за грубый фол на Игоре Коновалове. На 87-й минуте нападающий «Спартака» Квинси Промес забил гол и принёс красно-белым победу, ему ассистировал Роман Зобнин.