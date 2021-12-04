Соболев: зайти на фанатский сектор «Спартака» в Варшаве? Почему нет?

Полузащитник «Спартака» Александр Соболев после встречи с «Ахматом» (2:1) прокомментировал своё удаление.



«На поле я судье и слова не сказал. Мешкову ничего не говорил. Если карточку не отменят, то я всё равно буду с командой – и в Варшаву полечу, и в Сочи. Спасибо команде, что выиграли – а я ещё хочу извиниться перед болельщиками, хотя и считаю, что это не красная карточка. Мне некуда было деть ногу. Зайти на фанатский сектор «Спартака» в Варшаве? Почему нет?



Что касается акции фанатов, то, как уже выступил клуб: наши болельщики – великие болельщики, и мы в любой ситуации их поддерживаем», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Напомним, сегодня, 4 декабря, состоялся матч «Спартак» — «Ахмат». Встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч завершился победой красно-белых со счётом 2:1.