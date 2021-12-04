«Ньюкасл» обыграл «Бёрнли» и одержал первую победу в чемпионате Англии

Сегодня, 4 декабря, на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена» в городе Ньюкасл-апон-Тайн «Ньюкасл Юнайтед» принимал «Бёрнли». Хозяева одержали победу – 1:0.



Единственный гол в матче был забит в концовке первого тайма. На 40-й минуте отличился нападающий Каллум Уилсон, ему ассистировал Фабиан Шер.

Гол Уилсона:

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Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Помогали ему ассистенты Константин Хатцидакис и Питер Джеймс Киркап. Резервный рефери — Майкл Солсбери.



«Бёрнли» набрал 10 очков в 13 матчах и занимает 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ньюкасл Юнайтед» (10) — на 19-м месте. «Сороки» одержали первую победу в чемпионате Англии. Лидером соревнований является «Ливерпуль», в 15 встречах набравший 34 очка.