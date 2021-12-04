«Ньюкасл» обыграл «Бёрнли» и одержал первую победу в чемпионате Англии

Сегодня, 4 декабря, на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена» в городе Ньюкасл-апон-Тайн «Ньюкасл Юнайтед» принимал «Бёрнли». Хозяева одержали победу – 1:0.
Единственный гол в матче был забит в концовке первого тайма. На 40-й минуте отличился нападающий Каллум Уилсон, ему ассистировал Фабиан Шер.
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Помогали ему ассистенты Константин Хатцидакис и Питер Джеймс Киркап. Резервный рефери — Майкл Солсбери.
«Бёрнли» набрал 10 очков в 13 матчах и занимает 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ньюкасл Юнайтед» (10) — на 19-м месте. «Сороки» одержали первую победу в чемпионате Англии. Лидером соревнований является «Ливерпуль», в 15 встречах набравший 34 очка.
- 4 декабря 2021
-
20:57
-
20:53
-
20:51
-
20:41
-
20:38
-
20:32
-
20:30
-
20:18
-
20:17
-
20:14
-
20:13
-
20:10
-
20:06
-
20:05
-
20:04
-
20:02
-
20:00
-
19:59
-
19:59
-
19:58
-
19:55
-
19:52
-
19:51
-
19:47
-
19:45
-
19:40
-
19:36
-
19:33
-
19:33
-
19:32
-
19:27
-
19:27
-
19:24
-
19:10
-
19:06