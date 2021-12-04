Видео победного гола Промеса в ворота «Ахмата»

Сегодня, 4 декабря, состоялся матч «Спартак» — «Ахмат». Встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч завершился победой красно-белых со счётом 2:1.

На 87-й минуте при ничейном счёте Роман Зобнин с левого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, Квинси Промес выскочил из-за спины защитника и в касание пробил в противоход вратарю, выведя хозяев вперёд в меньшинстве.

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«Спартак» набрал 23 очка в 17 встречах и поднялся на девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ахмат» (24) остался на 7-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (37).