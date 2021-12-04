«Без болельщиков футбол не тот». Селихов — об уходе фанатов «Спартака» с трибуны

Вратарь «Спартака» Александр Селихов после встречи с «Ахматом» (2:1) поделился мнением об акции фанатов. Они ушли с трибун в ходе первого тайма.

«Со здоровьем всё хорошо, ничего серьёзного нет – просто подзаморозили и всё. Болельщикам большое спасибо за поддержку, их скандирование моего имени дорогого стоит. Думаю ли о сборной? Я думаю о том, как сделать так, чтоб «Спартак» положительно закончил сезон. Хотелось бы победы в Сочи и в Варшаве. Что касается покупки Свинова, то у нас же не закрытый клуб. Слышал, он перспективный. Да, у нас немало ребят, но это решение руководства. Мы примем его с добротой и теплотой.



Что касается ухода фанатов с трибуны, то без болельщиков футбол не тот. Надеюсь, этот вопрос решится как можно скорее», — передаёт слова Селихова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.



В середине первого тайма активные болельщики «Спартака» покинули трибуны во время матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» в знак протеста против массового задержания фанатов ЦСКА.



Накануне эту акцию уже поддержали активные болельщики «Зенита» с «Виража», которые ушли со стадиона на 60-й минуте матча с «Ростовом» (2:2). Болельщики «Ростова» также покинули трибуны. Кроме того, и на матче между ЦСКА и «Крыльями Советов» трибуны остались пустыми: сначала фанаты самарского клуба покинули стадион, а затем и болельщики армейцев.