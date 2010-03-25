Отборочный турнир Евро-2012 россияне начнут в Андорре

В Тель-Авиве завершилась жеребьёвка календаря группы B отборочного турнира Eврo-2012, сообщает портал BobSoccer.ru. Первый матч сборная России сыграет в гостях с командой Андорры.

Календарь сборной России в отборочном цикле Eвро-2012

2010 год

3 сентября. Андорра — Россия.

7 сентября. Россия — Словакия.

8 октября. Ирландия — Россия.

12 октября. Македония — Россия.

2011 год

26 марта. Россия — Армения.

4 июня. Армения — Россия.

2 сентября. Россия — Македония.

6 сентября. Россия — Ирландия.

7 октября. Словакия — Россия.

11 октября. Россия — Андорра.