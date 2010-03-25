Отборочный турнир Евро-2012 россияне начнут в Андорре
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В Тель-Авиве завершилась жеребьёвка календаря группы B отборочного турнира Eврo-2012, сообщает портал BobSoccer.ru. Первый матч сборная России сыграет в гостях с командой Андорры.
Календарь сборной России в отборочном цикле Eвро-2012
2010 год
3 сентября. Андорра — Россия.
7 сентября. Россия — Словакия.
8 октября. Ирландия — Россия.
12 октября. Македония — Россия.
2011 год
26 марта. Россия — Армения.
4 июня. Армения — Россия.
2 сентября. Россия — Македония.
6 сентября. Россия — Ирландия.
7 октября. Словакия — Россия.
11 октября. Россия — Андорра.
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