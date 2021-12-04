Соперник «Зенита» по группе в Лиге чемпионов «Мальмё» стал чемпионом Швеции

«Мальмё» сыграл вничью с «Хальмстадом» (0:0) в заключительном туре чемпионата Швеции.
Команда, которую тренирует Йон Даль Томассон, набрала 59 очков и завершила сезон во главе таблицы. АИК набрал столько же баллов, но уступил по дополнительным показателям.
Для «Мальмё» это 22-е чемпионство и второе подряд.
Напомним, «Мальмё» является соперником «Зенита» по группе в Лиге чемпионов. 23 ноября состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Мальмё» — «Зенит». Встреча прошла на стадионе «Эледа (Сведбанк)» в Мальмё (Швеция) и завершилась ничьей — 1:1. После пяти туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице группы Н. Сине-бело-голубые имеют в своём активе 4 очка. «Мальмё» (1) располагается на последнем, четвёртом месте. Возглавляет таблицу «Челси», набравший 12 очков. На втором месте располагается «Ювентус» (12).
8 декабря клуб встретится с «Ювентусом» в Лиге чемпионов. Перед заключительным туром группового этапа «Мальмё» уже не имеет шансов подняться выше.
- 4 декабря 2021
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