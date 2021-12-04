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«Реал Сосьедад» — «Реал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

«Реал Сосьедад» — «Реал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
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Сегодня, 4 декабря, состоится матч «Реал Сосьедад» — «Реал». Встреча 16-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Реал».

Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Хесус Хиль Мансано. Ему будут помогать ассистенты Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Резервный рефери – Хайме Руис Альварес.

«Реал» набрал 36 очков в 15 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Реал Сосьедад» находится на 5-м месте в таблице, у команды 29 очков. Действующим чемпионом Испании является «Атлетико».

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