«Реал Сосьедад» — «Реал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
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Сегодня, 4 декабря, состоится матч «Реал Сосьедад» — «Реал». Встреча 16-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Реал».
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Хесус Хиль Мансано. Ему будут помогать ассистенты Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Резервный рефери – Хайме Руис Альварес.
«Реал» набрал 36 очков в 15 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Реал Сосьедад» находится на 5-м месте в таблице, у команды 29 очков. Действующим чемпионом Испании является «Атлетико».
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