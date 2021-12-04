«Брест» в гостевом матче Лиги 1 обыграл «Марсель»

Сегодня, 4 декабря, состоялся матч «Марсель» — «Брест». Встреча 17-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Велодром» в Марселе. Матч завершился победой гостей со счётом 2:1.



Счёт в матче на 29-й минуте открыл футболист «Марселя» Жерсон с передачи полузащитника Димитри Пайета. В начале второго тайма Ромен Февр реализовал пенальти, сравняв счёт. На 71-й минуте Франк Онора с передачи Жереми ле Дуарона вывел гостей вперёд и принёс победу в матче.



«Марсель» с 29 очками остался на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Франции, отставая от лидирующего «ПСЖ» на 12 очков. «Брест» благодаря победе набрал 24 очка и теперь занимает шестую позицию, поднявшись за тур на пять строчек.