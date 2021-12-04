«Локомотив» в меньшинстве уступил «Уралу», доведя безвыигрышную серию до четырёх матчей

Сегодня, 4 декабря, состоялся матч «Локомотив» — «Урал». Встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Матч завершился победой гостей со счётом 1:0.
На 40-й минуте после подачи в штрафную хозяев защитник железнодорожников Тин Едвай в верховой борьбе сыграл локтем. Он получил жёлтую карточку, а «Урал» — возможность пробить пенальти. Полузащитник екатеринбургской команды Рафал Аугустыняк хладнокровным ударом с «точки» развёл вратаря и мяч по разным углам — 1:0. На 47-й минуте «Локомотив» остался в меньшинстве. Едвай наступил на ногу лежащего Кирилла Колесниченко и получил вторую жёлтую карточку.
«Урал» набрал 16 очков в 17 встречах и поднялся на 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (25) остался на 5-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (37).
- 4 декабря 2021
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