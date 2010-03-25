1,5 тыс. милиционеров будут работать на игре "Динамо" – "Зенит"

Более 1,5 тысячи сотрудников милиции будут обеспечивать безопасность на стадионе «Арена» в подмосковных Химках на матче 3-го тура Премьер-Лиги «Динамо» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург).

«Для обеспечения общественного порядка во время проведения матча задействованы более 1,5 тысячи сотрудников милиции, из них около 300 военнослужащих внутренних войск, 80 сотрудников ГИБДД и 18 кинологов.

Для координации деятельности милиции и администрации стадиона по обеспечению общественного порядка и безопасности на территории и в прилегающем районе создан оперативный штаб, который возглавит начальник УВД по городскому округу Химки полковник милиции Виктор Танасийчук», – приводит слова пресс-секретаря Управления обеспечения общественного порядка ГУВД по Московской области Светланы Дмитриевой РИА «Новости».