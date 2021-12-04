Хави прокомментировал поражение в матче с «Бетисом»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение в матче 16-го тура испанской Примеры с «Бетисом» (0:1).



«Думаю, мы пропустили в тот момент, когда лучше всего играли. Нам нужно было останавливать контратаки «Бетиса». Иногда необходимо больше думать о тактике. Мы знали о контратаках «Бетиса».



Мы очень хорошо играли в течение 20-25 минут. Жалко, что проиграли, учитывая нашу игру. Проигрывать таким образом очень больно, особенно дома. Но это футбол. Подобная ситуация была в матче с «Вильярреалом» (3:1), но тогда мы выиграли.



Команда не заслуживала поражения. Не люблю проигрывать, и меня беспокоит поражение. Нам нужно продолжать работать. Нельзя пропускать подобные голы. У нас было мало времени на то, чтобы сравнять счёт. Жаль, что не смогли набрать очки. Во втором тайме мы могли выиграть», — цитирует Хави Marca.

Победный мяч нападающего «Бетиса» Хуанми в ворота «Барселоны»:

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