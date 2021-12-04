Чернов: у нас были моменты, но за ЦСКА играл лучший вратарь России — он вытащил победу

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов подвёл итоги матча с ЦСКА (1:0).

«Не стоит сравнивать две предыдущие встречи и матч с ЦСКА. Против «Нижнего» мы не демонстрировали те скорости, которые можем показывать. Сегодня был хороший матч, и те фанаты, которые остались, кричали нам «молодцы». Это дорогого стоит. Думаю, что выполнили план на игру, те установки, которые тренерский штаб нам давал. Но одна глупая ошибка в обороне, и мы пропустили гол.



Моё отношение к акции фанатов? Футбол — для болельщиков. Мы играем для них. Если никто не будет ходить на стадион, то смысла в этом нет.



У ЦСКА больше опыта, в том числе и на международной арене. Наверное, они на весь матч распределили силы, а мы опять, как и в первой игре, побежали вперёд в первом тайме. Как говорит наш тренер, «побежали вперёд – попали в плен». Очень хотели победить, играли в атаку, пропустили контратаку на свои ворота. По сути, моментов у них не было до забитого мяча.



Есть ли давление перед матчем с «Рубином»? Хочется порадовать болельщиков в последней домашней игре. Если бы эти три игры проиграли, настроение было бы ужасное. Мы показываем хороший футбол, где-то недобрали свои очки. Против «Нижнего» не показали свой максимум, почти не создали моментов, а сегодня у нас были моменты, но за ЦСКА играл лучший вратарь России, который вытащил им победу», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.