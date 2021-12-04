Гисдоль прокомментировал поражение «Локомотива» от «Урала»

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль высказался о поражении команды от «Урала» (0:1) в 17-м туре РПЛ.



«Мы очень расстроены сегодняшним результатом. Проиграли матч в первом тайме. В первом тайме нам хватало свежести, остроты передач, решений. В конце тайма пропустили гол с пенальти. Безусловно, это оказало давление на ребят. Сразу после начала второго тайма получили удаление. Ребята старались, если не ошибаюсь, раза три попали в перекладину.



Что касается акции фанатов, то мы знали перед началом игры, что будет подобная акция протеста. Нас предупредили, поэтому для нас это не было неожиданностью. Но мы, безусловно, уважаем мнение и интересы наших болельщиков», — передаёт слова Гисдоля корреспондент «Чемпионата» Айгуль Силкина.