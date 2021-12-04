Клопп высказался о победе «Ливерпуля» в матче с «Вулверхэмптоном»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу в матче 15-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (1:0).
«Прекрасно! Очень сложный матч, пришлось бороться с соперником, который изменил свой подход к игре. Они обычно играют в футбол, но сегодня мы этого не увидели. «Вулверхэмптон» глубоко защищался и действовал на контратаках, и это действительно сложно, потому что нет никого быстрее Траоре.
Наша концентрация предстала перед серьёзным вызовом. Несколько моментов не реализовал Жота. Мы выпустили Окслейд-Чемберлена и Ориги и всё получилось. Очень счастлив.
Игра была действительно хорошей, учитывая сложные обстоятельства. Тот факт, что мы вырвали победу, доставляет большое удовольствие», — цитирует Клоппа BBC.
Победный мяч Ориги в ворота «Вулверхэмптона»:
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- 4 декабря 2021
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