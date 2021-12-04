Гисдоль рассказал о ситуации с травмированными игроками в «Локомотиве»

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль после поражения в игре с «Уралом» (0:1) в 17-м туре РПЛ высказался о количестве травмированных игроков в московской команде.
«Последние недели нас преследуют проблемы с составом. Почему не выпустил Рыбчинского? Керк и Камано сыграли хорошо все 90 минут и было принято решение их не менять. Я до сих пор Зе Луиша ещё не видел. Не встречался с ним. Не могу сказать по его ситуации. У меня в офисе есть доска с магнитами-портретами игроков. Скомпоновано по группам. Группа травмированных там постоянно меняется, 10-15 человек в среднем. Надеемся, они успеют восстановиться зимой.
Антона Миранчука мы на следующей неделе тоже не увидим. Потому что он не провёл ещё ни одной тренировки с командой. Он только готовится вернуться в тренировочный процесс», — передаёт слова Гисдоля корреспондент «Чемпионата» Айгуль Силкина.
- 4 декабря 2021
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